La Roma in prestito - Coric, riscatto legato alla promozione dell’Almeria e Petrachi spera

vedi letture

“Non conosco i motivi per cui non giocassi. L’Almeria è l’occasione che aspettavo, preferisco le città piccole”, a dirlo è Ante Coric nel giorno del suo passaggio al club di serie B spagnola. L’esperienza a Roma è durata appena due anni e condita con sole tre presenze. Troppo poche per quello che a detta di tutti era considerato il nuovo Modric, tanto da spingere Monchi a farlo diventare il suo primo acquisto per la cifra di sette milioni. Petrachi, però, in estate ha ereditato anche nell’ex Dinamo Zagabria un giocatore da vendere per alleggerire un bilancio futuro che non avrebbe contato sui proventi della Champions League.

RISCATTO - Dunque Coric finisce negli ultimi giorni di mercato in prestito all’Almeria per un corrispettivo fisso di 400 mila euro e con un diritto di riscatto a 6 milioni che diventerebbe obbligatorio al determinarsi di alcuni obiettivi sportivi. Uno di questi è la promozione del club in Liga. Attualmente le chance ci sono tutte vista la terza posizione che garantirebbe il play off e i soli 5 punti dal Saragozza secondo per l'accesso diretto. Petrachi spera dunque che una volta riprese le competizioni l’Almeria possa continuare il suo percorso di squadra, perché comunque quello individuale di Coric è stato tutt’altro che esaltante. A dicembre, dopo diverse panchine del giocatore, in Spagna si interrogavano già sulle funzionalità del calciatore che poi si è fatto male al ginocchio non potendo disputare neanche un minuto nel 2020.