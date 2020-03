La Roma in prestito - Il futuro di Gonalons resta in Spagna, pronto il riscatto del Granada

Maxime Gonalons è stato uno dei primi acquisti dell’era Monchi. Pagato 5 milioni dal Lione, ma mai adattatosi completamente al calcio italiano. Nella sua prima, e per ora unica, stagione in giallorosso colleziona 16 presenze in Serie A, 6 in Champions League e una con Coppa Italia. Bottino magro per quello che era il capitano del Lione. Il responso a fine anno è negativo e il diesse spagnolo lo gira in prestito al Siviglia dove si rompe subito il piede e in poco tempo finisce fuori dai radar del club andaluso. La scorsa estate Petrachi si ritrova ancora a dover smistare il centrocampista francese e la Spagna è sempre la meta preferita. Prestito al Granada con obbligo di riscatto a 4 milioni al determinanti di specifiche situazioni sportive.

RISCATTO - Dalla penisola iberica giurano che verrà confermato, ma per il momento dalla semestrale al 31 dicembre pubblicata dalla Roma non c’è traccia di Gonalons. C’è comunque da dire che quest’anno, al netto di qualche mancata convocazione, è diventato un perno della squadra di Martinez. Sempre presente in coppa nazionale e 18 presenze in Liga, già più di quanto aveva fatto sommando le ultime due stagioni. Per la Roma, inoltre, si tratterebbe di una buona plusvalenza considerati i due anni già di ammortamento e il rischio di perderlo a zero qualora tornasse nella Capitale visto il contratto in scadenza nel 2021. Quattro milioni dunque che rappresenterebbero un ulteriore boccata d’aria fresca se considerati insieme agli altri che potrebbero arrivare dai vari prestiti.