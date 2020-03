La Roma in prestito - Karsdorp convince il Feyenoord. De Boer: “Tornato ai suoi livelli”

vedi letture

Nella maxi rivoluzione estiva della Roma ci è finito anche Rick Karsdorp, arrivato nel 2017 nella Capitale per 14 milioni, ma senza mai lasciare il segno. Gli infortuni al ginocchio soprattutto ne hanno limitato l’utilizzo nella sua prima stagione in giallorosso, così in estate Petrachi ha deciso di girarlo in prestito nel suo vecchio club: il Feyenoord. In Olanda ritrova un po’ di serenità, almeno fino a Natale, quando viene travolto dall’onda mediatica di un suo video comparso sui social nel giorno di Santo Stefano che lo ritrae in auto con un amico e un cocktail in mano. “Fai uso di alcool e stupefacenti” sono state le accuse dei tifosi del Feyenoord. Attacchi talmente feroci al giocatore da costringere il club a difenderlo pubblicamente e il giocatore a pubblicare una storia Instagram di smentita. Tempo qualche settimana e la vicenda si è sgonfiata, ma un infortunio all’inguine lo ferma per qualche partite.

RISCATTO - Tutto sommato, al netto delle gare in cui era fermo ai box, parte sempre titolare quando è a disposizione. Le prestazioni sono confortanti, soprattutto poco prima dello stop forzato dell’Eredivise a causa del Coronavirus. Si è convinto anche il tecnico De Boer. “Rick è tornato sui suoi livelli” ha detto di recente e queste parole hanno spinto il Feyenoord a iniziare a valutare l’idea di trattenerlo. Dall’Olanda non sarebbero disposti a superare gli 8 milioni di euro. Cifra che non incorrerebbe in una minusvalenza per la Roma e sulla quale c’è margine di manovra. Il giocatore d’altronde è deciso a restare e si sa, in questi casi la volontà del calciatore può fare la differenza nella buona riuscita dell’operazione.