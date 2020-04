La Roma in prestito - Mkhitaryan apre ai giallorossi: si lavora alle modalità con l'Arsenal

Mkhitaryan lo ha detto a più riprese: “Quando Raiola mi ha presentato l’offerta della Roma nelle ultime ore di mercato non ci ho pensato due volte”. Ecco, ora la speranza a Trigoria è che questa volontà possa essere determinante anche per una sua eventuale permanenza. Nella Capitale, infatti, è arrivato in prestito secco e il contratto in scadenza nel 2021 con l’Arsenal non aiuta i giallorossi. Impossibile, infatti, rinnovare semplicemente il prestito, senza legarlo a un obbligo di riscatto. L’alternativa, invece, sarebbe quella di un ritorno a Londra, aspettare il rinnovo con i Gunners e poi piazzare un nuovo affondo. Ipotesi rischiosa ma non esclusa a priori a Trigoria.

D’altronde l’importanza di Mkhitaryan nella Roma è sotto gli occhi di tutti. Fin dal primo giorno il tecnico portoghese lo ha considerato un punto fermo, seppur frenato da tanti problemi muscolari. Questi, però, non gli hanno impedito di realizzare 6 gol e 4 assist in appena 17 partite. Un cecchino quasi infallibile, Mkhitaryan, non a caso inserito da “Who Scored” nell’undici ideale dei giocatori più precisi dei cinque maggiori campionati europei. Il portale, seguito dagli addetti ai lavori oltre che dagli appassionati, ha preso in esame solo i gol su azione, quindi niente rigori e punizioni. L’armeno, come ha anche detto recentemente, si trova bene in casa Roma con il gioco di mister Fonseca che, rispetto a quello di Emery e Arteta, mette in risalto le sue caratteristiche. Un endorsement, quello di Mkhitaryan, che può definirsi già un’apertura per la trattativa di quest’estate.