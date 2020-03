La Roma in prestito - Nzonzi, un altro anno al Rennes e il sogno Euro 2021 si riaccende

In attesa che si delinei il futuro con qualche certezza in più e che scemi l’emergenza da Coronavirus, la Roma è alle prese con i conti di bilancio in previsione della prossima stagione. Da Schick a Karsdorp, passando per Olsen e Nzonzi, sono diversi i giocatori di cui i giallorossi possono disporre per cercare di dare una mano a dei numeri che a dicembre recitavano un passivo già di 87 milioni. Proprio l’ultimo nome fatto, quello del centrocampista francese, qualora tornare a Trigoria sarebbe uno di quei contratti pesanti. Accordo fino al 2022 a tre milioni netti più bonus a stagione. Per questo già in estate era finito in prestito al Galatasaray, ma dopo un avvio positivo è rimasto inghiottito dai problemi societari del club turco risultando anche tra quei giocatori contro lo staff tecnico tanto da esser messo fuori rosa. Petrachi è dovuto intervenire a gennaio per cercare una nuova soluzione e trovandola nel ritorno in patria.

RISCATTO - Altro prestito, questa volta al Rennes, fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo per un’altra stagione. L’impatto con la società francese è stato più che positivo nonostante la sua presenza e quella di Niang non siano bastate per battere in semifinale di coppa nazionale il Saint-Etienne. Il Rennes resta comunque terzo in classifica e soddisfatto dell’inserimento di Nzonzi come certificato dalle parole del tecnico a inizio marzo: “Per noi è un valore aggiunto. Ci dà quell’esperienza che mancava”. Endorsement pubblico arrivato qualche giorno fa anche dal portiere Mendy: “Steven si è inserito subito. Ha buoni rapporti nello spogliatoio e in una settimana parlava con tutti: dai calciatori più vecchi a quelli più giovani”. Insomma, la volontà del club francese è di provare a trattenerlo e coincide con la voglia del centrocampista di rimanere e con la necessità dei giallorossi di liberarsi di un ingaggio pesante. L’Europeo spostato di un anno poi rappresenta anche l’occasione immancabile per Nzonzi di provare a riconquistare la fiducia della Nazionale e per farlo deve giocare cosa che a Roma non potrebbero garantirgli.