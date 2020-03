La Roma in prestito - Schick si ritrova in Germania, ma il riscatto passa dalla Champions

Ultimi giorni di mercato dell’estate 2017, è la prima campagna acquisti di Monchi e lo spagnolo vuole presentarsi anche con un colpo risonante. L’idea Schick prende vita al fotofinish e diventa l’acquisto più oneroso della storia della Roma: 42 milioni pagabili in più tranches alla Sampdoria, ma i risultati non rispettano le attese. Lascia la Capitale dopo due anni con direzione Bundesliga. “Vado via perché non felice” dirà qualche giorno dopo il trasferimento al Lipsia. L’avvio è comunque complicato. Tra infortuni e la fiducia da ritrovare gioca poco e quando scende in campo non incide.

RISCATTO - Tutto cambia il 30 novembre nella sfida contro il Paderborn. Mette a segno il suo primo gol in Germania e da quel giorno Nagelsmann non lo tira più fuori. Quindici partite e 7 gol, un quarto di finale conquistato in Champions e il terzo posto in campionato. Proprio al rendimento in Bundesliga la Roma guarda con particolare interesse perché il riscatto del Lipsia è legato all’ingresso nell’Europa dei grandi. Dunque il club tedesco a fine stagione dovrà ricoprire una delle prime quattro posizioni per trasformare in obbligatorio il trasferimento. Ai giallorossi, dopo i 2 milioni del prestito, ne andrebbero altri 29, una cifra che al 30 giugno 2020 farebbe molto comodo alla Roma visto il passivo di 87 milioni emerso dalla relazione semestrale e che in proiezione aumenterà fino a 110.