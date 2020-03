La Roma in prestito - Smalling, è scontro con lo United: si tratta sul prezzo del cartellino

Fonseca lo ha fatto capire a più riprese: vuole uno sforzo della Roma affinché Smalling resti nella Capitale. Chris è per distacco il miglior acquisto del mercato di Petrachi, ma sul giocatore pende un prestito secco di 3 milioni che l’estate scorsa era l’unico modo per portarlo a Trigoria. Da novembre, però, sono iniziati i dialoghi tra il club giallorosso e il Manchester United per trasformare l’acquisizione del centrale inglese a titolo definitivo, trovando prima di tutto a volontà del calciatore a restare. A Roma si è ambientato bene. La città gli piace, con la famiglia si trova bene e stima molto Fonseca.

NODO - Il problema sta dunque nel trovare l’accordo tra i due club perché se inizialmente i Red Evils chiedevano 20 milioni (comunque troppi per Petrachi), ora la richiesta è aumentata a fronte di nuovi inserimenti per il calciatore. Sul difensore, infatti, c’è anche il forte interesse dell’Arsenal che fa gioco allo United il quale può provare a creare un’asta spostando il costo del cartellino a 25 milioni. L’incertezza generata a livello europeo dal Coronavirus non aiuta di certo la Roma perché ha costretto le parti a fermarsi nella trattativa in attesa di avere tempistiche più chiare nella finestra estiva di mercato e sui contratti in scadenza al 30 giugno che potrebbero subire una proroga qualora si giocasse anche a luglio. Ciò non toglie che alla ripresa delle trattative Petrachi punterà ancora molto sulla volontà di Smalling di restare in Italia, sperando che un’offerta complessiva da 18 milioni possa bastare per sbloccare l’operazione.