La Roma non molla Higuain: serviranno contratto lungo e stipendio alto

La Roma continua a pensare a Gonzalo Higuain. Come riporta Il Corriere dello Sport, Baldini ne ha parlato a Pallotta, ricordando di aver portato il Pipita in Europa ai tempi del Real Madrid. Lo stesso presidente voleva acquistare l'argentino nel 2015, prima di pensare a Edin Dzeko. C'è da vincere la resistenza di una parte della tifoseria, poco convinta dell'utilità di un giocatore di 31 anni giudicato sul viale del tramonto.

Buonuscita - Bisognerà convincere Higuain, che vorrebbe restare alla Juve, e mettere sul piatto tanti soldi. La Roma dovrà garantirgli un contratto fino al 2023 e uno stipendio di circa 4,5 milioni più bonus, simile a quello del bosniaco. La Roma lo prenderebbe in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un'operazione che può andare in porto con o senza Zaniolo, che ha manifestato un interesse per il trasferimento immediato a Torino.