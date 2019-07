La Roma non molla Suso. Ma il Milan non indietreggia sulla valutazione

Anche nell'ultima sfida di ICC contro il Benfica il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha dato spazio a Suso nel ruolo di trequartista. Ma la posizione dello spagnolo resta comunque in bilico, soprattutto perché il suo nome è uno di quelli che permetterebbe a Maldini, Boban e Massara di portare in cassa soldi buoni per essere reinvestiti sul mercato.

La Roma non molla - La Roma continua ad essere in pressing per lo spagnolo. Ma ancora i pezzi del puzzle non sono andati al loro posto. I rossoneri non si smuovono dal valore della clausola, ovvero 40 milioni di euro. La Roma a certe cifre non ha intenzione di arrivare, da qui lo stand-by della trattativa. Nei giorni scorsi si è parlato di possibili contropartite tecniche da inserire nella trattativa, da Fazio a Schick, ma per il momento la sensazione è che il Milan voglia trattare solo e soltanto su basi economiche. E la giornata di oggi potrebbe essere importante in tal senso, con Roma e Milan che si stanno vedendo alla riunione di Lega e che potrebbero tornare a parlarne a margine della compilazione del calendario in programma alle 19.