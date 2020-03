La Roma non parte per Siviglia, ma Lopetegui non ne parla: "Ci atterremo alle indicazioni..."

La Roma non volerà a Siviglia a causa dei blocchi imposti dal Governo spagnolo nella giornata di ieri per l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il club giallorosso, ma la partita non è ancora rinviata ufficialmente. Lopetegui, tecnico del club andaluso, parla ai microfoni della società (conferenza stampa annullata) del match contro la squadra di Fonseca. Queste le sue parole: "E' una settimana complicata. Abbiamo una partita che stiamo preparando e logicamente vorremmo che fosse giocata con il pubblico, ma la disputeremo come ci diranno".

Poi aggiunge: "Penso che sia un momento storico in cui non ci sono soluzioni magiche, si sta parlando di situazioni straordinarie. Se come crediamo alla fine si giocherà allora dovremo farci trovare pronti perché è un momento importante per tutti. Ci sorprende tutto ciò che sta accadendo, ma da professionisti faremo ciò che ci dicono di fare, sapendo che stiamo difendendo il sogno di tutti i sevillisti".