La Roma passeggia sul Parma e aggancia il Milan. Mkhitaryan protagonista, Fonseca sorride

Tutto facile per la Roma e altri tre punti meritati per i giallorossi che hanno chiuso la pratica nei primi 45' grazie alla rete di Borja Mayoral e alla doppietta di Mkhitaryan.

PRIMO TEMPO - Al 28' la rete dell'1-0 dei giallorossi: splendida palla filtrante di Spinazzola per Borja Mayoral che ha battuto Sepe con un diagonale di sinistro che non ha lasciato scampo a Sepe. Primo gol in Serie A per lo spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid. Dopo appena quattro minuti è arrivato poi il raddoppio: sponda dello stesso Borja Mayoral per Mkhitaryan che non ci ha pensato due volte e ha scagliato un destro imparabile verso la porta di Sepe. Un vero gioiello del trequartista giallorosso. Al 40' la rete del 3-0 dei giallorossi: percussione centrale di Pedro che ha aperto per Karsdorp, con l'olandese che di prima intenzione ha crossato sul secondo palo trovando l'armeno tutto solo per la rete del 3-0. Giallorossi davvero in palla e padroni del campo.

LA RIPRESA - Nel secondo tempo la Roma ha poi gestito al meglio la partita, provando ad arrotondare il risultato soprattutto nei primi minuti, e poi pensando a non faticare troppo in vista dei prossimi impegni. Pomeriggio davvero da dimenticare per il Parma che ha tirato una sola volta verso la porta di Mirante, al 67' con Karamoh. Effettuati tutti e dieci i cambi a disposizione da Fonseca e Liverani, con il tecnico giallorosso che non può sorridere solo per le condizioni fisiche dei suoi difensori. Costretto a uscire Roger Ibanez, con Juan Jesus subentrato al suo posto, a causa di un problema al flessore della coscia destra, mentre Mancini, che aveva accusato un problema muscolare nel riscaldamento, è rimasto in campo per tutta la gara chiudendo però in sofferenza. Altra vittoria dunque per i giallorossi, sempre più lanciati verso le zone altissime della classifica, agganciando il Milan al secondo posto in attesa della gara dei rossoneri al San Paolo contro il Napoli.