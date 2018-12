La Roma passeggia sul Sassuolo. Il battesimo di Zaniolo, acclamato

© foto di www.imagephotoagency.it

Largo e convincente successo della Roma, che allontana gli spettri sul proprio tecnico battendo il Sassuolo, che di certo ha aiutato una squadra ancora convalescente ma che oggi ha dato segnali molto confortanti per il futuro. Tre punti che avvicinano la Lupa al quarto posto, ora distante quattro punti, ma che sopratutto dà risposte interessanti a Di Francesco, che ritrova tante individualità, prima fra tutte quello Schick così tanto bistrattato da ambiente e stampa. Finisce 3-1, coi neroverdi che salvano almeno l'onore nel finale.

VANTAGGIO ROMA - Brivido per Olsen dopo neanche sessanta secondi: pigro rinvio del danese, Berardi non si fa pregare e tira di prima intenzione verso la porta, costringendo ad un rientro frettoloso e ad un pirotecnico tuffo il portiere. Sul capovolgimento di fronte, passa la Roma: Giacomelli fischia calcio di rigore in favore della Roma per atterramento di Schick da parte di Ferrari su lungo lancio in area di rigore neroverde. Dopo due minuti abbondanti di consultazioni e VAR, l'arbitro conferma la propria decisione e manda sul dischetto Perotti. Battuta perfetta da parte dell'argentino che spiazza anche Consigli.

SCHICK-SHOW - Patrik Schick è scatenato: dopo il rigore procurato il ceco realizza una rovesciata in area e un tacco murato da Lemos, poi il gol del raddoppio giallorosso. Lancio lungo di Fazio, la difesa del Sassuolo è ancora una volta alta e sbilanciata, il numero 14 entra in area di rigore, fa fuori Consigli in uscita e deposita in rete col piede mancino. Poco prima caso molto al limite di "goal line technlogy": lo stesso Schick devia nella propria porta un calcio d'angolo battuto da Magnanelli, ma la tecnologia salva la Roma. Dal replay la palla sembrava nettamente entrata.

TRIS ZANIOLO - De Zerbi lascia Lemos negli spogliatoi e nella ripresa schiera Lirola terzino destro, accentrando Marlon: i frutti non si vedono, visto che la Roma va ad un passo dal tris con Schick per poi trovarlo con una grande azione personale di Zaniolo. Il numero 22 giallorosso coglie ancora una volta la difesa ospite disattenta su un lancio da dietro, si beve in velocità Ferrari, frena e fa cadere il difensore, mette a sedere Consigli e con un pallonetto morbidissimo appoggia in fondo al sacco, dove né portiere né difensore possono in alcun modo arrivare. Da sottolineare i minuti in campo concessi a Pastore e Dzeko, due che verranno molto utili nelle settimane a venire.

BABACAR ACCORCIA - La difesa giallorossa rischia tanto nel finale di gara e alla fine cede: bella palla di Di Francesco per Babacar, che in velocità supera Fazio e insacca alle spalle di Olsen, che poco prima aveva salvato proprio su Di Francesco.