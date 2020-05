La Roma pensa a Mandragora. Rispetto a Cristante emergono maggiormente le doti difensive

Negli ultimi giorni il nome di Rolando Mandragora è emerso prepotentemente sul mercato. Il centrocampista molto probabilmente lascerà l’Udinese per far ritorno alla Juve, quindi possibile nuova destinazione a seconda delle offerte e delle prospettive. Milan, Atalanta, Fiorentina… tante le squadre accostate al centrocampista bianconero. Fra queste anche la Roma, con radiomercato che negli ultimi giorni ha registrato voci su un possibile scambio con Bryan Cristante. Il tecnico Fonseca non pare intenzionato a privarsene, ma anche in vista di un possibile cambio modulo da parte della Roma l’operazione potrebbe avere un senso.

Impiego e minutaggio diverso - Paragonando le stagioni ancora in corso dei due con i dati Comparisonator, emergono diversi punti di divergenza. Il primo è evidente e riguarda l’impiego. Diverso, anche per via di alcuni intoppi fisici per il giallorosso: 25 presenze e 2.131 minuti Mandragora, 15 e 1.122 Cristante. Una disparità importante che però non ha permesso al giocatore dell’Udinese di essere avanti nelle statistiche: 2 assist per entrambi, ma 1 gol per il giallorosso contro lo zero nella casella del bianconero. I numeri offensivi, tolto il dato riguardante i tiri che premia Mandragora (49 contro 16), sono sostanzialmente in equilibrio mentre le statistiche difensive cambiano nei vari aspetti.

Per Cristante meno azioni difensive e meno recuperi - Alcune idee sui due modi di interpretare il ruolo arrivano da questi dati: i recuperi palla di Mandragora sono parecchi di più rispetto a quelli di Cristante (155 contro 76), così come le azioni difensive compiute (301 contro 142) e le intercettazioni (95 contro 47). I dati nei passaggi tornano ad essere in queilibrio, anche se il giocatore della Roma si fa vedere con più presenza nella trequarti avversaria (95 passaggi contro 92) e tende a fare più filtranti per i compagni (12 contro 9).