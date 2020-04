La Roma pensa al futuro: la rosa di Fonseca buona per passare al 3-5-2

Il Messaggero analizza la rosa della Roma, anche in prospettiva mercato futuro, e spiega come la strada possibile per il prossimo campionato possa essere quella legata al 3-5-2 (o suoi derivati). I giocatori in rosa infatti sembrano più adatti a questo modulo piuttosto che al 4-2-3-1 con cui Fonseca ha impostato la stagione: partendo dagli esterni, Spinazzola e Bruno Peres sarebbero più adatti a fare i quinti di centrocampo piuttosto che i terzini, stessa cosa per Florenzi e Karsdorp. A quel punto Kolarov potrebbe andare a fare il terzo di difesa e pure Fazio sarebbe riabilitato, con Mancini e Ibanez cresciuti in questo vestito tattico con l’Atalanta. Davanti potrebbe ritrovare spazio Schick nel ruolo di seconda punta al fianco di Dzeko (che ha giocato a due col Wolfsburg, col City e pure con la Roma ai tempi di Salah), mentre Zaniolo e Pellegrini andrebbero a fare gli interni di un centrocampo che nel ruolo di play basso vedrebbe alternarsi Veretout, Diawara, Cristante o Villar.