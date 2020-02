La Roma pesca il Siviglia in Europa League: la scheda, i punti di forza e l'undici tipo

Non è andata benissimo alla Roma per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League visto che dall'urna di Nyon è uscito il Siviglia, squadra che non sta vivendo un momento straordinario ma che è anche quella che ha vinto più in questa competizione da quando è nata dopo la Coppa UEFA. Insieme al Manchester United e l'Inter, era forse l'avversaria più complicata da incontrare e dunque non sarà sicuramente semplice, per gli uomini di Fonseca, centrare il passaggio ai quarti. Appuntamento fissato per il 12 marzo al Sanchez Pizchuan e il 19 allo stadio Olimpico.

La squadra - Lopetegui, dopo l'esperienza fallimentare come ct della Spagna e quella ancora più sottotono sulla panchina del Real Madrid, è ripartito dall'Andalusia con l'obiettivo di riportare il club ai fasti della gestione Emery. A chiamarlo è stato una vecchia conoscenza della Roma come Monchi, architetto del grande ciclo vincente sotto la guida dell'allenatore basco ma anche ex direttore sportivo dei giallorossi fino all'estate scorsa. Sotto il profilo del modulo, il Siviglia gioca solitamente col 4-3-3 e in ogni caso, anche quando il modulo base viene cambiato, l'attacco a tre è un dogma che non viene modificato, con Suso potenziale protagonista dopo l'arrivo, via Milan, nel corso del mese di gennaio.

La stella - Sono diversi i giocatori di alta qualità che il Siviglia può vantare all'interno della sua rosa, ma uno dei giocatori che la Roma dovrà tenere sotto stretto controllo è una conoscenza fresca della nostra Serie A, ovvero Suso. L'esterno spagnolo è passato in prestito con obbligo alla corte di Lopetegui e si è subito inserito tra i titolari, tra l'altro segnando di già un gol nel pareggio contro l'Espanyol dove è stato autore anche di un assist. Oltre a lui, da ricordare anche Banega a centrocampo e Ocampos in avanti, esterno sulla fascia opposta di Suso e miglior marcatore della squadra con 10 gol. In difesa, occhio al terzino sinistro proveniente dal Real Madrid Regulion, che sta disputando un'ottima stagione.

Il rendimento stagionale - Il quarto posto in classifica nella Liga è in linea con gli obiettivi stagionali del club, visto anche il punteggio alla pari dell'Atletico Madrid, al terzo posto solo per gli scontri diretti. Il problema è che la mancanza di continuità, ha portato il Getafe a un passo da raggiungere gli andalusi, sotto tiro anche dalla Real Sociedad, a soli tre punti di distacco. Due vittorie nelle ultime sei gare di campionato, con altrettanti pareggi e sconfitte, sono il biglietto da visita con cui la squadra di Lopetegui si è presentata ieri al ritorno dei sedicesimi contro il Cluj, pareggiando e rischiando di uscire con un gol annullato nel finale alla squadra rumena. Due pareggi in Europa che dunque dimostrano come il rendimento delle ultime settimane sia decisamente sotto tono. I tifosi andalusi non sono convinti che la squadra riuscirà né ad accedere alla prossima Champions né almeno alle semifinali di Europa League. Il compito dei calciatori, sarà quello di smentire tutti con un rendimento migliore in questa seconda parte di stagione.

La formazione tipo schierata da Lopetegui col 4-3-3: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, De Jong, Ocampos