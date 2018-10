Il responso della massima competizione europea, che dopo la passata giornata di en plein per le squadre italiane ha fornito risposte differenti negli ultimi impegni, riapre in maniera netta e inequivocabile la pagina di campionato legata alla rincorsa alla prossima di Champions League,...

Lazio, Inzaghi: "Leiva? Speriamo non ci siano lesioni all'adduttore"

Napoli, ag. Hamsik: "Sta dimostrando di non valere solo 60' a partita"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre

Cerruti: "Non mi stupirei se Gattuso venisse esonerato"

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

La Roma prova a blindare Under: pronto ingaggio più alto

Marotta-Inter, accordo nella notte. No a scossoni in dirigenza

Milan, il Genoa "prenota" Bertolacci a parametro zero in estate

Milan, il Gonzalo nervoso non serve a Gattuso

La Roma prova a blindare Cengiz Under : secondo quanto riferito da Il Messaggero , complici le sirene dall'estero (Bayern Monaco, Arsenal, Manchester City e Barcellona), i giallorossi sono pronti al rinnovo del turco. L'obiettivo principale è alzargli lo stipendio (al momento è il titolare con l'ingaggio più basso), ma anche aggiungere una clausola risolutiva da 60 milioni di euro.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy