La Roma punta a Oriente con Tomiyasu: un colpo con vista Tokyo 2020

La Roma fa sul serio per Takehiro Tomiyasu. Il terzino giapponese del Bologna è tra i nomi fatti da Fonseca a Petrachi per rinforzare il pacchetto di esterni che mai come in questo momento sembra ancora tutto da comporre in vista della prossima stagione. Florenzi, in prestito al Valencia, non sembra rientrare nei piani del club. Anche Spinazzola e Bruno Peres potrebbero lasciare la Capitale, mentre per Zappacosta non è certo che la società giallorossa riesca a rinnovare il prestito con il Chelsea. Tomiyasu è dunque più di un’idea, ma a Trigoria sanno che per l’esterno rossoblù servirà almeno il doppio di quanto Sabatini spese lo scorso anno (7 milioni). Per questo nell’operazione potrebbero rientrare dei giocatori come Juan Jesus o dei giovani della Primavera (Riccardi, il più quotato).

Il ruolo a Tokyo 2021 di Tomiyasu

Non sarà una trattativa facile perché del Bologna, nonostante i 21 anni, è un autentico pilastro con venti partite e due assist al primo anno in Serie A. Lo spirito battagliero lo ha fatto subito entrare nel cuore dei tifosi, per i quali è un vero idolo, ma ha anche trovato in Mihajlovic un tecnico che ha saputo apprezzarlo da subito. Ha inciso e non poco anche la conferenza stampa del giocatore. Pronti via si presenta con le prime parole in italiano. “Chiamatemi Tomi” ha detto tra lo stupore generale dei media presenti, molti di loro giapponesi. Da Fuji Tv a NHK, fino ad arrivare a Tbs e Tv Asahi, tutti a Casteldebole per Tomiyasu. Da inizio stagione ci sono ormai tre media nipponici che lo seguono ovunque e dopo il successo avuto dal Bologna con il tweet di presentazione che richiamava un videogame giapponese, la società di Saputo lo ha più volte utilizzato come volto delle sue pubblicità, vedi il lancio della nuova app rossoblù. Per la Roma un suo eventuale arrivo potrebbe essere importante anche in chiave Olimpiade. Un aspetto da non sottovalutare soprattutto in relazione alla popolarità che potrebbe portare Takehiro in un mercato importante come quello asiatico.Il rinvio di un anno di Tokyo 2020 a causa del coronavirus strizza l’occhio al club che lo avrà a disposizione della prossima stagione perché in Giappone è considerato un perno della selezione olimpica.

La carriera di Tomiyasu

Nasce a Fukuoka, città in Giappone situata sulla costa settentrionale dell'isola di Kyushu. E’ li che inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio svolgendo tutta la trafila nelle giovanili dell’Avipsa fino a esordire in J1 nel 2016. L’anno immediatamente successivo, con la stessa squadra, porta a termine l’esperienza in seconda divisione, ma su di lui si accendono i riflettori di alcuni club d’Europa, tra questi quelli del Sint-Truiden in Belgio. Il primo anno nella Jupiler Pro League è servito ad ambientarsi, mentre nel secondo è arrivata l’esplosione: 40 presenze, una rete e stagione terminata all’ottavo posto nella classifica dei calciatori con il maggior numero di passaggi riusciti. Sabatini si accorge di lui e fa carte false per portarlo al Bologna. Spende 7 milioni di euro, ma 15 anni dopo Nakata, un altro giapponese arriva in rossoblu. Anche nel suo paese è considerato tra i calciatori di maggior talento e prospettiva, tanto da aver già collezionato 18 presenze con la prima squadra e segnato un gol nell’Asian Cup 2019 contro l’Arabia Saudita.