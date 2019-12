La Roma può vincere l'Europa League?

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

"Con questo atteggiamento l'Europa League non si vince di certo" ha dichiarato a caldo, Paulo Fonseca dopo la partita pareggiata contro il Wolfsberg. Una dichiarazione chiarissima con un messaggio altrettanto chiaro inviato pacco celere alla squadra che intanto negli spogliatoi "si godeva" il passaggio del turno ai sedicesimi a discapito del Borussia Monchengladbach sconfitto in casa dal Basaksehir. Un pari beffa per il Gruppo J, visto che Dzeko e compagni in questo modo verranno sorteggiati in seconda fascia e dunque rischieranno di incrociare squadre di un livello nettamente superiore anche ai tedeschi, che in questo momento sono leader della classifica in Bundesliga ma che hanno dimostrato di essere tutt'altro che imbattibili. Dall'Ajax al Manchester United, passando per Porto e Benfica e arrivando fino al Siviglia. Gli spauracchi sono molti ed allora è ancora più comprensibile la frase rilasciata dal tecnico portoghese sul percorso europeo romanista.

Obiettivo possibile - Sulla carta, con un po' di fortuna, la Roma potrebbe benissimo tentare la scalata alla finale di Danzica. Negli ultimi anni, forse le cose migliori della squadra romanista sono arrivate proprio in Europa, per non parlare dell'attitudine dello stesso allenatore a disputare questa competizione. Se i giallorossi recupereranno un po' di energie da qui a febbraio e se il mercato darà una mano allo stesso Fonseca a non trovarsi a dover cambiare formazione continuamente per via dei molti infortuni, allora ecco che la battuta sulla vittoria della competizione potrebbe anche essere smentita.

Atteggiamento impossibile - E' chiaro che con l'approccio della partita contro gli austriaci, anche solo il prossimo turno diventerebbe impossibile per qualsiasi squadra. Se uno scende in campo molle come contro il Wolfsberg, rischia di perdere anche dall'ultima squadra di Serie A, che guarda caso è proprio quella che affronterà la Roma nel prossimo turno, ovvero la SPAL. Per assurdo, il fatto che i giallorossi dovranno affrontare la prima fascia dall'urna di Nyon, potrebbe essere quasi un punto di forza, visto che nelle partite da bollino rosso, gli uomini di Fonseca hanno dimostrato di sapersela cavare egregiamente. Quindi avanti il prossimo avversario. Un passo alla volta, anche un sogno come vincere l'Europa League, può diventare possibile.