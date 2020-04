La Roma resta ancora nel radar di Friedkin. Le due date che possono alterare gli equilibri

L'operazione Roma non è ancora uscita dalla testa di Dan Friedkin e del suo staff. Niente di decisivo può succedere in tempi rapidi - sottolinea il Corriere dello Sport - eppure nell'ambito di un percorso che si è autoalimentato fino a pochi metri dal traguardo, le intenzioni non sono cambiate: Pallotta vuole vendere, Friedkin vuole comprare.

Prima data - Allora attenzione alla prima data, che ha un valore simbolico e processuale: 30 aprile. Alla fine del mese, la Roma dovrà pubblicare la semestrale del bilancio approvata al 31 dicembre, che prevede perdite di esercizio di circa 87 milioni. In base all’evoluzione della pandemia, Friedkin potrà valutare l’impatto della crisi sul sistema calcio e sui conti del club. Solo in un secondo momento telefonerà a Pallotta chiedendo di rivedere il prezzo pattuito a dicembre, cercando un nuovo equilibrio.

Seconda data - Ma la stanchezza di un investimento che non ha fruttato quanto sperato e promesso può prevalere, soprattutto se nella seconda data di questa storia la situazione dovesse rivelarsi drammatica: il 30 giugno, giorno in cui le aziende chiudono il bilancio. Per la Roma, al netto degli aggiustamenti fiscali e del taglio degli stipendi concordato responsabilmente con i giocatori, si annuncia un passivo molto grave che Pallotta potrebbe lasciare in eredità all’acquirente invece di risanare in proprio l’attività con una robusta iniezione di liquidi.

Transazione - E’ qui, nel rapporto costo/opportunità, che si gioca la partita finanziaria. Ed è nel vuoto di certezze - conclude il Corriere dello Sport - che può inserirsi Friedkin, proiettando la redditività del suo investimento nel giro di un lustro.