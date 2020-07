La Roma ribalta tutto a Torino: a segno il centrale Smalling

In meno di dieci minuti la Roma ribalta la partita contro il Torino. Angolo dalla destra per la testa di Smalling che salta più in alto di tutti e mette alle spalle di Ujkani di prepotenza. Giallorossi ora avanti per 2-1 sui granata.