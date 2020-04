La Roma rilancia per Mertens: Petrachi offre 3.5 milioni per tre anni al belga

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro dell'attacco della Roma. Il ds Gianluca Petrachi sonda e offre per Dries Mertens 3 milioni e mezzo per tre anni ma un arrivo del belga presupporrebbe una partenza di Edin Dzeko ora non contemplata. Il belga, intanto, non ha ancora firmato con il Napoli e oltre l'Inter c'è proprio il club giallorosso. Da aggiungere alla cifra proposta ci sono anche i bonus: Mertens riflette mentre De Laurentiis dal canto suo resto fiducioso sulla conferma.