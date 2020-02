La Roma riparte dal mea culpa dei “senatori”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Ci chiariremo a Trigoria”, sono state le parole di Kolarov nell’immediato post partita con il Bologna. Seconda sconfitta consecutiva per la Roma, la quinta del 2020 in 8 partite. Una situazione che richiedeva un faccia a faccia tra squadra e staff tecnico, senza alcuna interferenza della dirigenza come invece stava per succedere in occasione dell’intervallo del Mapei Stadium. Il momento è delicato: la vittoria di ieri dell’Atalanta pone i giallorossi nella condizione di non poter sbagliare lo scontro diretto per la Champions di sabato prossimo proprio contro i bergamaschi. Mai come in quest’occasione il rischio di esser addirittura risucchiati dalle squadre che inseguono per una posizione in Europa League è reale e per questo Fonseca ha deciso di parlare immediatamente alla squadra. Niente ritiro, ma neanche il giorno di riposo abituale dopo le gare.

CONFRONTO - “Non è un problema tattico, ma mentale. La sconfitta con il Sassuolo ci ha tolto sicurezza” ha spiegato il portoghese in conferenza stampa venerdì sera. La paura si è insinuata nella testa dei calciatori che neanche un mese fa sembravano aver intrapreso un percorso virtuoso. La differenza nel confronto di ieri, rispetto a quello che c’è stato sette giorni prima, sta nel carico di responsabilità. I “senatori” dello spogliatoio hanno corretto il tiro perché la frase di Dzeko: “I giovani non devono vivere di 2-3 partite” non era piaciuta. Ieri il mea culpa è stato totale e sul banco degli imputati ci sono finiti anche i leader della squadra, nessuno escluso.

KOLAROV - Da sottolineare poi come Kolarov abbia chiesto scusa ai compagni per il comportamento tenuto in campo nei confronti di alcuni tifosi giallorossi che lo beccavano dalla tribuna Tevere. Anche questo non ha contribuito a placare gli animi nei novanta minuti contro il Bologna. Ricucire lo strappo con il pubblico, almeno per il serbo, sarà ancor più complicato, ma intanto Fonseca potrebbe già fare le sue scelte sabato prossimo con l’Atalanta lasciandolo a riposo. Su una cosa, però, Kolarov ha ragione. Adesso la Roma deve abbassare la testa e pedalare.