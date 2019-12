La Roma riparte: dieta, corsa e preparatori in vacanza per tornare al top

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 21 dicembre, dopo la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina, c’è stato il rompete le righe a Trigoria. Domani, invece, la Roma torna a lavorare in vista della ripresa del campionato contro il Torino in casa (il 5 gennaio). Sette giorni pieni di allenamenti, uno dei quali aperto al pubblico al Tre Fontane per iniziare al meglio il nuovo anno. Fonseca dunque ha concesso 9 giorni di riposo ai suoi calciatori, molti dei quali spremuti in questa prima parte di stagione e con un altissimo minutaggio (vedi Kolarov che non ha mai saltato un minuto in Serie A), complice i tanti infortuni. Relax, vacanze, qualche bicchiere di vino e piatto di pasta in più, ma con un occhio sempre alla forma fisica.

REGOLE - Il tecnico portoghese, insieme al suo staff, ha dato i compiti a casa ai suoi calciatori. Poche e semplici regole, ma da rispettare per presentarsi alla prova peso e ai primi allenamenti senza sovraccarichi da feste natalizie. Il programma prevede almeno 30 minuti di allenamento al giorno, con lavoro aerobico (ma senza correre su terreni particolarmente duri) e in palestra, per non perdere il tono muscolare. Un occhio particolare alla dieta, con maggior libertà durante i pasti dei giorni di festa. Fonseca sa che sia dal punto di vista fisico che psicologico, uno “stop” per ricaricare le batterie è fondamentale. Non troppo, però. In giro per il mondo sono stati anche sparsi fisioterapisti e preparatori per far sì che i calciatori non si rilassino eccessivamente: a Dubai hanno lavorato il giorno della vigilia Dzeko, Zaniolo, Fazio, Perotti, Mkhitaryan e Juan Jesus, come testimoniato da qualche scatto postato sui social. Insomma, la Roma ci tiene a iniziare il 2020 com’è finito il 2019, al quarto posto e in lotta su tre fronti.