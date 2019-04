La Roma, Schick e l'ipotesi tedesca. Il nuovo capitolo di mister 42 milioni

Prevedere ad oggi quelle che saranno le mosse di mercato della Roma, sia in entrata che in uscita, risulta esercizio assai complicato. Il nuovo ds, il nuovo allenatore, sono tante le variabili che il club giallorosso dovrà regolamentare, con inevitabili strascichi sui nomi della rosa e sugli obiettivi per inforzare la squadra.

LA VALUTAZIONE - Quello che sembra chiaro, almeno nelle ultime settimane, è il sempre più probabile addio di Patrik Schick. Nonostante la posizione incerta dell'altro attaccante della rosa (Edin Dzeko), il rendimento del ceco classe 1996 non aiuta infatti a pensare ad un futuro duraturo (e soprattutto felice) con i colori della Roma. Pagato 42 milioni di euro, i giallorossi lo valutano almeno 30 per via dei ventitré anni e dei margini di miglioramento comunque fatti intravedere (solo a sprazzi) in queste stagioni.

IPOTESI ESTERO - Dopo il naufragio della trattativa per il ritorno al Sampdoria dello scorso inverno, però, Schick non ha intenzione di accettare un eventuale prestito. Possibile, dunque, solo una cessione a titolo definitivo, anche con un obbligo di riscatto. Almeno per il momento. In attesa che le tante indiscrezioni sulle possibili pretendenti (il Lipsia, ad esempio, è una di queste) possano prendere corpo man mano che il campionato di serie A si avvierà alla sua conclusione.