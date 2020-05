La Roma segue Acuna, Sporting pronto a trattare e fissa il prezzo

In Portogallo non si lavora solo per la ripresa del campionato. L’idea del governo e della federcalcio locale è di trasmettere anche le partite in chiaro vista l’impossibilità di aprire gli stadi al pubblico. In tutto questo si muove sotto traccia anche il mercato che vede la Roma interessata a un profilo in particolare. Stiamo parlando di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona. A Trigoria la situazione degli esterni di difesa non è ancora molto chiara. Florenzi, così come Bruno Peres e Spinazzola, non sembrano rientrare negli scenari futuri del club. Per questo a Fonseca serve un vice Kolarov e nella lista del disse ci sarebbe finito anche il terzino argentino.

L’agente nei giorni scorsi ha aperto alla Serie A, ma per il momento una trattativa con la Roma, come riferisce anche A Bola, non è stata aperta. Il quotidiano, però, precisa come lo Sporting non chiuderebbe a prescindere le porte in faccia a chiunque bussasse alla sua porta. Insomma tutti i giocatori sono negoziabili a patto che il prezzo sia equo. L’obiettivo, qualora partisse Marcos Acuna, sarebbe di arrivare almeno a una ventina di milioni di euro. A queste cifre non arriverebbe a Trigoria.