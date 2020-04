La Roma segue Igor Gomes, il “nuovo Kakà” con il problema (risolto) del gol

La Roma presta sempre molta attenzione ai giovani talenti nel nuovo mondo e sul taccuino di Petrachi ci è finito anche Igor Gomes del San Paolo. Cresciuto nelle giovanili del club brasiliano, ha compiuto lo scorso marzo 21 anni, ma nonostante l’età vanta già un gol nella Libertadores, due invece sono le reti nella passata stagione su un totale di 27 partite disputate in campionato. In patria lo definiscono il “nuovo Kakà”. Fisicamente gli somiglia molto, stessa struttura da atleta, postura simile e stessa presenza importante in campo. Fa il trequartista ed esulta con le braccia verso l’alto come l'ex milanista.

Da piccolo, però, se c’era qualcosa che gli si rimproverava era la qualità sotto porta. Fino alla squadra U20 del San Paolo ha sempre mostrato scarse capacità realizzative. Problema non del tutto risolto, ma comunque arginato in parte nell’ultima stagione. Tutti comunque lo considerano un fenomeno già da quando era bambino e si esibiva con la maglia della scuola calcio di Sao Joao dos Campos. Il San Paolo lo ha tenuto sotto controllo fino al 2013, quando al compimento del 14° anno lo ha tesserato chiedendogli di andare a vivere alla Cotia, il centro tecnico dove si allenano e risiedono i giovani del club “tricolor”. Nello scorso settembre ha firmato un contratto da professionista fino al 2023 e dopo la doppietta segnata all'Ituano sono moltiplicati gli osservatori allo stadio Morumbi per vederlo all'opera. Tra questi, non solo quelli della Roma, ma anche di Barcellona, Real Madrid e Juventus.