La Roma si chiama fuori. Ma il futuro di Herrera resta avvolto nel mistero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Hector Herrera? Impossibile". Così, senza tanti giri di parole. Una chiusura netta, quella fatta da Monchi a precisa domanda sul centrocampista messicano in scadenza col Porto. Un nome che negli ultimi mesi è circolato con una certa insistenza in relazione ai giallorossi ma che a questo punto non arriverà a Trigoria, né ora né a giugno, quando sarà libero. Perché quell'"impossibile" pronunciato da Monchi sembra effettivamente una chiusura che va ben oltre la pura pretattica, che pure esiste di contorno alle trattative e alle trame di mercato.

Ma tolta la Roma, quale potrebbe essere dunque il futuro del messicano? In Italia resta l'Inter, forte e convinta sul giocatore. Mentre il Milan, almeno ad oggi, non sembra fra le principali contendenti. All'estero gli apprezzamenti non mancano: in Spagna ci sono Siviglia e Atletico Madrid, per giugno. In Inghilterra attenzione al solito Wolverhampton così come all'Arsenal, con Unai Emery che da tempo è estimatore di HH.

Insomma un quadro variegato che regala ben poche certezze sul futuro di uno dei parametri zero più ambiti d'Europa. Tranne, come detto, l'uscita della Roma dalla corsa.