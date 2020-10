La Roma si rinnova. Previsto un ulteriore adeguamento fino al 2025 per Zaniolo

Il restyling della Roma non passa soltanto dalla compravendita di calciatori e dal riassetto societario, ma anche dal rinnovo dei contratti più importanti. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - Zaniolo ha già avuto il rinnovo lo scorso anno, prima del doppio infortunio al ginocchio, e avrebbe sicuramente ricevuto un adeguamento di stipendio autunnale se non fosse capitato l’incidente di Amsterdam. La Roma, per stimolarlo a recuperare al meglio, intende comunque proporgli un rinnovo per un’ulteriore stagione (quindi fino al 2025) con un aumento salariale che gli confermi la totale fiducia da parte del club.