La Roma si scopre Transformers, mai la stessa formazione per più di tre gare

Se c’è un aspetto positivo per la Roma di questo stop forzato è il recupero degli infortunati. Zaniolo tornerà ad essere a disposizione a giugno, mentre Zappacosta era già prossimo al rientro. Anche Under, Pellegrini, Pastore e Perotti hanno la possibilità di lasciarsi alle spalle gli acciacchi muscolari con i quali erano alle prese prima del blocco delle competizioni. Gli infortuni, però, non hanno caratterizzato solo l’ultima parte della stagione giallorossa, da inizio anno Fonseca non ha praticamente mai avuto la squadra al completo.

TRASFORMISTA - In 36 partite disputate tra campionato e coppe, il portoghese solo in 5 occasioni, tra l’altro neanche consecutive, è riuscito a dare continuità a una formazione. E’ successo la prima volta in casa con il Torino, nel primo match del 2020, schierando di nuovo lo stesso undici che era sceso in campo a Firenze prima di Natale con Pau Lopez in porta e difesa composta da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. A centrocampo Diawara e Veretout, mentre sulla tre quarti Zaniolo, Pellegrini e Perotti dietro Dzeko unica punta. Nonostante con questo schieramento abbia perso contro la squadra Granata, il portoghese la ripropone anche con la Juventus, ma senza grandi risultati. Solamente in un’altra occasione poi il portoghese conferma la formazione della giornata precedente e stiamo parlando della sfida, persa anche questa, nel 2020 con il Sassuolo dopo aver giocato sette giorni prima con gli stessi calciatori forse la miglior partita dell’anno contro la Lazio. Nelle altre 31 partite l’ex Shakhtar non è mai riuscito, neanche nell’emergenza, a dare spazio allo stesso undici e lo dimostrano anche i 28 giocatori fin qui utilizzati in Serie A. La Roma è il sesto club ad averne utilizzati di più e tra le prime 5 solamente l’Inter ne ha impiegati lo stesso numero. Juventus, Lazio e Atalanta sono ferme a 23 (bianconeri e nerazzurri) e 24 (i biancocelesti). Insomma, almeno fino a questo momento a Trigoria la continuità non sembra di casa.