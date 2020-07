La Roma sogna l’Europa con Smalling, ma Chris stasera sarà ancora assente. Rientro con l’Inter

La vittoria con il Parma è stata una liberazione per la Roma. Lo si capisce guardando l’ultimo frame della partita: triplice fischio e giocatori stremati, molti sulle ginocchia e altri a terra. E’ stata una battaglia di nervi dopo le tre sconfitte consecutive con Milan, Udinese e Napoli, ma ora può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Nessuna celebrazione, sia chiaro, i giallorossi vincendo mercoledì hanno fatto il minimo sindacale e questa sera a Brescia dovranno confermare quantomeno il risultato positivo, cercando di sfruttare lo scontro diretto tra Napoli e Milan che offre la 32^ giornata. La squadra si imbarcherà da Fiumicino in mattinata, ma della spedizione non farà parte Smalling. Il centrale inglese, nella gara del San Paolo di domenica scorsa, ha rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore destro. Resterà fuori in via precauzionale anche contro il Verona, mentre dovrebbe rientrare al centro della difesa per la gara con l’Inter del 19 luglio.

Intanto la Roma, e soprattutto Baldini, stanno lavorando non solo affinché Smalling possa estendere il suo contratto per l’Europa League che partirà ad agosto, ma anche sul rinnovo del prestito per la prossima stagione. La giornata di ieri, in tal senso, sembra aver dato una svolta fondamentale alla trattativa con lo United. Accordo basato su un prestito oneroso a 3 milioni più l’obbligo di riscatto a 17. La volontà del ragazzo è risultata determinante per avvicinare le due parti che dopo i sorteggi di ieri potrebbero incrociarsi in semifinale di Europa League. La competizione in casa Roma ripartirà il 2 o 3 agosto con la gara secca in Germania contro il Siviglia. Un ottavo di finale che se dovesse avere esito positivo porterebbe in dote una squadra tra Olympiacos o Wolverhampton ai quarti e lo United in semifinale. Un sogno, quello europeo, che la Roma vuole mantenere vivo il più possibile per non etichettare come fallimentare un’altra stagione.