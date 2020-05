La Roma sorride, Zaniolo torna a calciare e punta il rientro. Oggi seduta solo al mattino

Dopo la doppia seduta di ieri, oggi Fonseca farà allenare la squadra solo al mattino. Il tecnico portoghese è soddisfatto dell'intensità di questi primi allenamenti di gruppo e l'umore della rosa migliora di giorno in giorno come testimoniano i sorrisi dei calciatori. Felice sarà stato anche Zaniolo che ieri è tornato a calciare il pallone. "Il duro lavoro paga sempre" ha scritto sui social il 22 giallorosso che il 4 maggio aveva ripreso a correre in campo a Trigoria, mentre qualche giorno dopo a fare dei primi esercizi con la palla e da ieri a calciarla. Una sensazione che non provava da quel lontano 12 gennaio in cui si ruppe il legamento crociato anteriore nella sfida contro la Juventus. Da adesso Fonseca conterà altre due settimane almeno prima di riaverlo a totale disposizione. La speranza del tecnico è di poterlo convocare per le prime gare di luglio. L'obiettivo è il Napoli che, calendario alla mano se si ripartisse il 20 giugno con la ventisettesima giornata da disputare, capiterebbe nell'infrasettimanale dell'1-2 luglio. Nicolò così avrebbe saltato 14 gare e avrebbe la possibilità di chiudere la stagione disputando le restanti 8 di Serie A più quelle di Europa League, una sicura con il Siviglia. Vietato correre troppo però, la fretta è cattiva consigliera, ma l'umore resta comunque alto dopo gli ultimi mesi complicati.