La Roma spreca, va sotto ma pareggia nel finale: 1-1 con lo Young Boys al 45'

Dimenticare la sconfitta di Napoli e conquistare il punto necessario per assicurarsi il primato nel Gruppo A. La Roma affronta lo Young Boys con la mente solo parzialmente sgombra: la sconfitta del San Paolo (ormai Stadio Maradona) è stata pesante, così Fonseca chiede la massima attenzione a una squadra sperimentale: Calafiori gioca a sinistra, Villar-Diawara è la cerniera centrale mentre davanti il tecnico portoghese schiera il tridente spagnolo, con Perez e Pedro alle spalle di Mayoral. I giallorossi iniziano in modo arrembante, per nulla infastiditi dallo schieramento quasi speculare degli svizzeri, che nei primi 18' subiscono ben 5 tiri in porta. I più pericolosi sono quelli di Calafiori, Bruno Peres e Carles Perez, ma il puntaggio non si sblocca grazie anche agli ottimi interventi del portiere ospite.

Nsame all'improvviso, Mayoral provvidenziale - Lo Young Boys crea gli unici pericoli dalla fascia sinistra, dove Bruno Peres si distrae un po' troppo spesso, lasciando spazi a Garcia e Ngamaleu. Alla mezzora Pedro si presenta solo davanti a Van Ballmoos, Lefort è bravissimo a deviare la conclusione a botta sicura dell'ex Barcellona e Chelsea. Quattro minuti dopo, alla prima occasione, gli ospiti passano: Nsame riceve sulla trequarti, salta Cristante e batte Pau Lopez, che sfiora soltanto la sfera. Svantaggio assolutamente immeritato per i capitolini, che trovano però il pari a un minuto dall'intervallo con Borja Mayoral, bravo a ribadire in rete una respinta di Van Ballmoos sul tiro del solito Pedro.