La Roma studia l’operazione Frattesi, la prossima settimana l’incontro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma pianifica il futuro e chissà che non possa rientrarci anche Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo, ma cresciuto nelle giovanili giallorosse. Nel luglio 2017 rientrò nell’operazione Di Francesco. Il tecnico abruzzese aveva una clausola da 3 milioni e il club di Trigoria, per evitarne il pagamento, cedette il proprio prodotto del vivaio, mantenendo il diritto di recompra. Petrachi sta valutando come e se esercitarlo e la prossima sarà una settimana chiave.

GAVETTA - Frattesi, intanto, quest’anno si è fatto le ossa in Serie B. Il Sassuolo lo ha girato in prestito all’Ascoli. Salvezza tranquilla e collocamento finale a metà classifica. Il girone di ritorno, però, è stato quello dell’esplosione per il talento romano. In totale ha disputato 32 partite senza mai trovare la via del gol, ma gli sono comunque valse la convocazione per il Mondiale U20 in Polonia. Nella formazione del ct Nicolato è stato un elemento chiave e il rendimento è stato anche al di sopra delle aspettative con due reti e un quarto posto conquistato. In questo periodo la Roma non ha smesso di monitorarlo con Balzaretti, ora non più in società, ma a Trigoria stanno valutando sul come procedere.

PIANO - Per la prossima settimana è in programma un incontro tra la società giallorossa e l’entourage del calciatore. L'agente, Paolo Paloni, tra i tanti assisti, detiene anche la procura di Mirko Antonucci. Di entrambi si parlerà e quest’ultimo potrebbe finire in prestito proprio al Sassuolo. Tutto dipenderà comunque dalla volontà della Roma di esercitare o meno il diritto di recompra a 12 milioni. Frattesi ha già dato il suo benestare per il ritorno e non necessariamente l’operazione andrà chiusa entro il 30 giugno. In caso di fumata bianca, non appena finite le ferie, si metterebbe a disposizione di Fonseca. Sarebbe anche un segnale importante vista la "deromanizzazione" di cui è stata accusata la società. A Trigoria potrebbero anche decidere di rimandare di un anno la recompra, ma a quel punto il prezzo del cartellino schizzerebbe a 18 milioni. Per chiuderla quest’estate dovranno incastrarsi anche diversi tasselli in uscita, ieri il primo con Ponce allo Spartak Mosca e circa 4,5 milioni entrati nelle casse del club giallorosso. Se Frattesi, invece, non dovesse rientrare nei piani della Roma, non faticherebbe comunque a trovare una squadra. Genoa e Sampdoria sono già alla finestra.