La Roma torna a vincere: 3-1 al Genoa a Marassi con Under e Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importante successo della Roma, che ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive, a Marassi contro il Genoa. Under, un'autorete di Biraschi e Dzeko hanno regalato i tre punti a Fonseca, con i giallorossi che hanno staccato l'Atalanta in attesa della sfida degli orobici di domani sera contro la SPAL.

PRIMO TEMPO - Tre reti nella prima frazione di gioco con la Roma in vantaggio al 6' con Cengiz Under: tiro-cross del turco non toccato da nessuno e palla all'angolino alla destra di Perin. Successivamente meglio i giallorossi che hanno prima sfiorato il raddoppio con Dzeko e poi lo hanno trovato grazie a un'azione di Spinazzola sulla sinistra, con l'esterno che arrivato sul fondo ha messo la palla in mezzo trovando la deviazione di Biraschi che ha battuto il suo portiere. Un minuto dopo la rete di Pandev, con Pau Lopez che ha sbagliato l'uscita consentendo al macedone di accorciare le distanze.

OCCASIONI GENOA - Al 57' super parata di Pau Lopez che ha evitato il pareggio del Genoa. Cross di Schone dalla sinistra e colpo di testa di Goldaniga sotto la traversa ma lo spagnolo, con un vero colpo di reni, ha tolto la palla dalla porta. Nei minuti successivi la squadra di Davide Nicola ha alzato i ritmi, impegnando ancora Pau Lopez in un paio di occasioni, senza però riuscire a trovare la rete. A 66' altra chance per il Grifone con un cross dalla sinistra molto pericoloso di Barreca ma Sanabria non è riuscito a trovare il pallone. Al 70' primo cambio della partita con Favilli subentrato a Cassata. Due minuti dopo fuori Veretout nella Roma e dentro Cristante.

TRIS ROMA - Proprio nel momento migliore del Genoa la Roma ha però trovato il gol dell'1-3 con Dzeko. Doppia ingenuità difensiva del Grifone, prima con Romero e poi con Perin e palla che finisce al bosniaco che solo davanti al portiere avversario non ha fallito l'appuntamento con il gol, trovando la sua prima rete nel 2020. All'84' fuori Santon e dentro Cetin nelle fila dei capitolini, mentre due minuti più tardi è stato Sanabria a lasciare il posto ad Agudelo. Ultima sostituzione poi per la Roma con Bruno Peres subentrato a Cengiz Under. Nel finale non è poi successo più nulla, a parte un grande intervento di Pau Lopez su Pandev, con la Roma che ha portato a casa tre punti fondamentali per la classifica.