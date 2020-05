La Roma torna in campo: oggi partono gli allenamenti e la società consegna il pranzo ai giocatori

Sono terminati ieri gli ultimi giri di visite a Trigoria. Da oggi si inizia a far sul serio con i primi allenamenti in forma individuale. Ancora niente pallone, per quello bisognerà aspettare il 18 maggio, ma i calciatori potranno quantomeno riassaggiare l’erba del campo da gioco. La squadra sarà divisa per gruppi da 4-5 elementi, e spalmata, oltre che per fasce orarie, anche sui tre campi a disposizione in modo da mantenere il distanziamento sociale necessario. Gli accessi a Trigoria avvengono con il contagocce, molto del personale continua con lo smart working e anche gli uffici dell’Eur probabilmente non vedranno nessuno al loro intorno fino al prossimo step della fase 2.

Tornando a Trigoria, però, i giocatori potranno cambiarsi nel centro sportivo perché ognuno avrà la sua stanza singola con bagno nella quale sarà possibile anche farsi la doccia. Ridotti al minimo anche i contatti con lo staff di Fonseca. Visto che di tattica e pallone ancora non se ne parla, sul campo andranno i preparatori atletici. La Roma poi ha pensato anche alla dieta di Dzeko e compagni. Nonostante la squadra si sia ripresentata ai test medici in buone condizioni, l’attenzione al dettaglio farà comunque la differenza. I calciatori, infatti, in base all’allenamento mattutino o pomeridiano, prima di tornare a casa potranno ritirare pranzo o cena da consumare comunque nella loro abitazione.