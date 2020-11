La Roma usa la testa: 2-0 sul Cluj, raddoppio di Ibanez. Primo gol in giallorosso

La Roma raddoppia, sfruttando nel migliore dei modi il gioco aereo. A siglare il 2-0 sul Cluj è Ibanez, che svetta al centro dell’area su calcio d’angolo. Nulla da fare anche in questo caso per il portiere degli ospiti: prima rete in giallorosso per il difensore centrale, che sta per diventare papà ed esulta mettendo il pallone sotto la maglietta.