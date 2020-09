La Roma verso la rivoluzione. Ma al momento non è in programma un incontro con Totti

Friedkin pensa a una ristrutturazione di tutta la società. Rischiano in tanti, anche se la gestione della società sarà sempre affidata a Fienga, che ha dovuto fermarsi qualche giorno per motivi di salute. In tutto questo - sottolinea il Corriere dello Sport - al momento non è in programma nessun incontro con Francesco Totti, il suo ritorno potrebbe essere preso in considerazione più avanti, ma non è una priorità per la nuova Roma. Quando sarà preso in esame il suo ritorno saranno definite chiaramente e saranno messo per scritto competenze e deleghe. Ma finora non c’è stato alcun contatto. Presto Friedkin incontrerà anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Il nuovo patron della Roma gli ha chiesto un incontro, Gravina ha risposto di essere disponibile seguendo i canali istituzionali, come per tutti gli altri club.