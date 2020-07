La Roma vince ancora ma Fonseca sorride a metà: "Le partite vanno chiuse prima"

La Roma trova la sua terza vittoria consecutiva e dopo Parma e Brescia batte anche il Verona in casa confermando il quinto posto in classifica. Decisive le reti di Veretout e Dzeko, nonostante l'Hellas abbia provato nella ripresa a rimontare grazie al gol di Pessina che ha solo dimezzato il vantaggio (2-1). Parzialmente soddisfatto il tecnico Paulo Fonseca, in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una partita concreta, abbiamo avuto molte situazioni di contropiede per fare il terzo o quarto gol e chiudere la partita. Non dobbiamo sbagliare così tanto, l'importante è creare. Era fondamentale fare il terzo per vivere meglio la partita"

Guarda il video con le parole di Fonseca in conferenza!