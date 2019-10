Attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente della Roma James Pallotta ha elogiato la prestazione della sua squadra: "Mi è piaciuto come la nostra squadra ha reagito dopo il cartellino rosso. Abbiamo giocato duro fino alla fine, è stato bello da vedere. Complimenti alla squadra e allo staff", il messaggio del numero uno giallorosso dopo il 4-0 inflitto all'Udinese.



Loved how our team got even stronger after the red card. Played tough till the end. Great to watch. Congrats to team and staff pic.twitter.com/8FZkRw4vEb

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 30, 2019