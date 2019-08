La Roma vince la Mabel Green Cup, 7-6 (d.c.r) contro il Real

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vince anche la nona amichevole stagionale, la prima all'Olimpico. In palio la Mabel Green Cup contro il Real Madrid. Decisivi, però, sono i calci di rigore con i giallorossi che vincono 7-6 dopo il 2-2 al triplice fischio. La squadra di Fonseca è sempre costretto a inseguire. Apre le danze nel primo tempo Marcelo e al 34' pareggia Perotti. Dopo pochi minuti il gol di Casemiro e poi il pari ancora dei capitolini con Dzeko. Nel secondo tempo non ci sono reti, ma tanti cambi con gli esordi di Diawara e Spinazzola all'Olimpico. Dagli undici metri i giocatori della Roma non sbagliano mai ed è decisivo l'errore di Marcelo che consegna il successo ai giallorossi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (dal 61′ Spinazzola), Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini (dal 61′ Diawara); Under, Zaniolo (dal 75′ Antonucci), Perotti (dal 67′ Kluivert); Dzeko (dal 75′ Schick)

A disp. Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Defrel

All. Fonseca

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho (dal 46′ Jovic), Varane, Militao; Carvajal (dal 60′ Odriozola), Casemiro (dal 60′ Bale), Valverde (dal 46′ Vinicius Jr), Modric, Marcelo; Hazard (dal 70′ Isco), Benzema (dal 60′ Kroos)

A disp.: Navas, Fuidias, Vazquez

All. Zidane

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

Assistenti: Giallatini-Del Giovane

IV Uomo: Pasqua

TABELLINO

Ammoniti: 63′ Militao (Real Madrid)

Espulsi: –

Marcatori: 16′ Marcelo (Real Madrid), 34′ Perotti (Roma), 39′ Casemiro (Real Madrid), 40′ Dzeko (Roma)

Recupero: 2′ (p.t.) – 3' (s.t.)