La Roma vola, Spinazzola esulta: "Napoli episodio isolato. Prossime 3 gare fondamentali"

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo la straripante vittoria contro il Bologna, una partita in cui è stato tra i protagonisti assoluti: "Sto bene, mi sento molto bene e anche la squadra è in forma. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, in cui praticamente abbiamo chiuso la partita, sappiamo che le prossime tre partite saranno fondamentali".

Rispetto allo scorso anno, la squadra è più forte mentalmente?

"Sì, noi sapevamo dentro di noi che Napoli era veramente un episodio isolato. Poi però siamo stati bravi noi a non farci abbattere, questo è un aspetto importante e dobbiamo continuare così".

Ti sei liberato mentalmente, oggi addirittura avevi segnato con il pallonetto. A cosa è dovuto questo cambio, prima non credevi nei tuoi mezzi?

"No, io ho sempre creduto in me stesso. L'anno scorso credevo in me stesso, ma giocavo in un ruolo che non mi faceva esprimere totalmente. Anche fisicamente sto molto bene e quando stai bene fisicamente è importante, sento la gamba che può andare in progressione per 100 metri, senza corsa sarei un giocatore mediocre. Peccato per il gol annullato, non so di quant'era fuorigioco. Devo migliorare anche con il destro, che è il mio piede, quando rientro devo fare più male calciando", riporta vocegiallorossa.