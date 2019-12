© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Roma partendo dalle possibili future cessioni. Il primo nome in tal senso sembra essere quello di Cengiz Under, esterno turco reduce da un 2019 molto complicato. Sul turco ci da tempo c'è il Bayern Monaco, così come Siviglia ed Everton e l'idea della Roma sarebbe quella di rivalutarlo per poter chiedere in estate una cifra di circa 50 milioni di euro.