La Ronaldo-dipendenza della Juve: senza CR7 i bianconeri non segnano e non vincono

Per carità. Se hai Cristiano Ronaldo lo sfrutti ed è anche abbastanza ragionevole che a lui sia legata buona parte delle tue fortune. È una dipendenza, sotto questo aspetto, che qualsiasi allenatore invidia ad Andrea Pirlo. Se però senza CR7 non riesci a vincere, allora ecco arrivare il risvolto negativo di questo legame col miglior giocatore in rosa. E sembra che la Juventus sia proprio in questa fase.

CON CR7 - Il ruolino parla chiaro. La Juventus, attualmente, esclusa la partita contro il Napoli, ha una media punti in campionato di 1,75 a gara. Cristiano viaggia decisamente più in alto: 2,2 punti a partita. Per la cronaca, non basterebbe a essere primo in classifica (il Milan viaggia a una media di 2,55 punti ogni 90’), ma comunque è un’andatura decisamente diversa. Con CR7 in campo, la squadra ha segnato dodici gol in cinque gare di campionato e ne ha incassati quattro. Molto aiuta, inevitabilmente, il fatto che di quei dodici ne abbia segnati otto il portoghese.

SENZA CR7 - Un punto a partita. In Serie A, è questa la media (da lotta salvezza) dei bianconeri senza il proprio campione. Il conto è presto fatto: tre partite, tre pareggi, tre 1-1. Anche a voler considerare la Champions (dove Ronaldo ha saltato due partite) la media si alza ad appena 1,2 punti a gara. L’aggravante: i tre pareggi sono arrivate in partite teoricamente alla portata. Crotone, Verona, Benevento. Senza nulla togliere agli avversari, ma tre indizi fanno una prova. E, se già l’anno scorso la squadra (all’epoca di Sarri) stentava senza il proprio fuoriclasse, che in panchina non sembra proprio poter andare, oggi sembra più che altro alla deriva.