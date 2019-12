La roulette della Lazio in un dicembre da bianco o nero

Fonte: Dall'inviato a Roma

Udinese, Juventus, Cagliari e di nuovo Juventus in Supercoppa a Riad, con in mezzo l'ultima di Europa League a Rennes. Il mese di dicembre della Lazio si tinge di bianconero, con 3 delle prossime 5 squadre da affrontare che indossano la divisa di questi colori. Sfida contro il Rennes a parte, ognuna delle altre 4 partite in questione sarà diversa dalle altre. Per difficoltà, prospettive e temi da analizzare, ma tutte sono collegate in una sorta di trama temporale, perché per classifica, morale e mentalità l'una può incidere su quella seguente e viceversa.

Partiamo dalla prima, quella di oggi. Classifica alla mano (27 contro 14 punti) non ci dovrebbe essere storia, ma nel calcio le partite bisogna vincerle sul campo e non sulla carta. La Lazio sta bene, fisicamente e mentalmente, e andrà in campo con l'undici titolare. La parola d’ordine è pazienza, perché la frenesia e la fretta può essere un’arma micidiale a sfavore di Immobile e compagni nelle gare di questo tipo, contro un avversario che verrà a Roma con un atteggiamento più rinunciatario. Fare un risultato positivo oggi, oltre che per la classifica, sarebbe fondamentale per arrivare con testa libera, tranquillità e sicurezza all’appuntamento con la Juventus di sabato prossimo, sempre all’Olimpico (ore 20.45). Se il gruppo ci arriverà in fiducia, forte di 6 vittorie consecutive in A, ogni risultato sarà possibile, nonostante la differenza di qualità e quantità delle due rose. Inzaghi contro Sarri tra una settimana, Sarri contro Inzaghi tra meno di un mese, il 22 dicembre a Riad. La gara di campionato sarà propedeutica per la Supercoppa italiana, l’ennesima finale della gestione Lotito. In mezzo la gara di Cagliari, al momento una diretta concorrente per la zona Champions e da trattare quindi con massima attenzione. Un dicembre difficilissimo dunque, che potrà aprire o chiudere orizzonti. Nove punti e un trofeo in palio con la roulette che da oggi comincerà a girare e girare fino a Natale, quando a Formello non ci saranno vie di mezzo: o sarà bianco o nero. Inzaghi e lo spogliatoio punteranno le loro prime fiches già oggi, per poi distribuirle per tutto il mese in attesa di scoprire quale sarà il colore vincente.