La splendida rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus è diventata un'opera d'arte. Merito di un artista colombiano, Mauricio Benitez in arte Mr.Bling, che ha riprodotto in un quadro fatto tutto di cristalli di Swarovski lo spettacolare gesto atletico del campione portoghese quando vestiva ancora la maglia del Real Madrid in occasione dei quarti di finale della scorsa Champions League. Mr.Bling e CR7 si sono incontrati martedì a Torino, dove lo juventino ha ricevuto in dono e apprezzato l'opera.