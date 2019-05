La salvezza e tanti protagonisti da confermare. Con Mihajlovic alla guida

© foto di www.imagephotoagency.it

Un miracolo targato Sinisa Mihajlovic. Il Bologna, grazie al pareggio conquistato stasera all'Olimpico, festeggia una salvezza che sembrava irraggiungibile al termine del girone d'andata. Il tecnico serbo ha svolto un lavoro straordinario, rivitalizzando la squadra sul piano mentale e del gioco, e portandola ad ottenere un risultato straordinario addirittura con un turno d'anticipo. Il presidente Saputo ringrazia e si prepara - con piacere - a tirare fuori il portafoglio per riscattare il cartellino di alcuni elementi che sono stati fondamentali nella rimonta dei felsinei.

Protagonisti da confermare - Scatterà, infatti, l'obbligo di riscatto per Riccardo Orsolini dalla Juventus, fissato a 12 milioni. La stessa sorte toccherà a Nicola Sansone, per il quale serviranno 7.5 milioni da girare al Villarreal. Gli stessi necessari per il riscatto di Roberto Soriano, per il quale non c'è l'obbligo ma solo il diritto. Diversa, invece, è la situazione di Lyanco: il difensore di proprietà del Torino è arrivato a Bologna in prestito secco, ma il club granata potrebbe lasciarlo andare a titolo definitivo. Quattro grandi protagonisti, anche se il one-man show è senza dubbio Sinisa Mihajlovic: la priorità della proprietà rossoblù dovrebbe essere senza dubbio quella di confermarlo, ma il richiamo di club più ambiziosi potrebbe farsi sentire. E allora sarà difficile trattenerlo.