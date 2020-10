La Samp celebra un anno di Ranieri. Ma per il rinnovo le due parti sono molto distanti

vedi letture

Il quotidiano 'IlSecoloXIX' oggi in edicola racconta il primo anno in blucerchiato di Claudio Ranieri, allenatore chiamato a guidare la Sampdoria esattamente un anno fa. Ranieri è uno dei punti fermi di questa squadra, ma al momento non ci sono certezze sul rinnovo del contratto oltre questa stagione. Il discorso relativo a un nuovo contratto fino al 2022 è stato fin qui solo accennato e le parti sono al momento economicamente molto distanti. Ecco perché - si legge - se non ci saranno novità Ranieri e la Samp saranno destinati a lasciarsi a fine stagione.

Intanto, ecco il post con cui la Sampdoria ha celebrato il primo anno in blucerchiato di Ranieri.