La Samp di Ranieri perde a Cagliari: "Gli episodi hanno cambiato tutto. Il rigore? Severo..."

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta dei blucerchiati contro il Cagliari, battuti all'inglese dai rossoblù di Di Francesco.

Così il mister romano: "Sono stati due gli episodi che hanno stravolto l'andamento della partita, quando avevamo il controllo noi, pur non essendo molto particolari. Sappiamo che il Cagliari vuole il contropiede, ma prima l'espulsione che è mi è sembrata giusta, poi un calcio di rigore piuttosto severo, hanno cambiato tutto. Mi è sembrato che la squadra non abbia demeritato, anzi: forse con un passaggio più preciso in un'occasione sarebbe andata diversamente, ma pazienza. Giocare in dieci e dare un calcio di rigore in quel modo...se mi danno un rigore così sono molto contento, perché vuol dire che all'80 per cento non c'è. C'è stata la reazione, in 10 contro 11 abbiamo tenuto bene il campo, ma poi sappiamo che il Cagliari ama andare in contropiede. Sono contento dei miei ragazzi e di quello che hanno fatto, ma è mancato il gol che non abbiamo fatto. Per me Cagliari è tutto, come dico sempre: qui ho iniziato a fare questo mestiere, quando ancora non sapevo se potevo farlo. Ho fatto tutte le categorie, potete capire che arrivare dalla C alla A in due anni è stato bellissimo. Ricordo bene che il giovedì andavamo a giocare le amichevoli in trasferta nelle cittadine intorno a Cagliari per ringraziare i nostri tifosi, sono stati davvero tre anni meravigliosi".