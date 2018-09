La Samp dilaga: 0-5 a Frosinone. Ancora una doppietta per Defrel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria non si ferma più: 0-5 a Frosinone, doppietta per Gregoire Defrel, la seconda in questo campionato. Gran lancio di Barreto a sinistra, Ramirez controlla di petto e serve al centro l'attaccante francese, che di fatto può battere a porta vuota. Frosinone-Sampdoria 0-5, doppietta di Defrel.