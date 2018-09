La Samp dilaga, il Frosinone scompare: tris doriano, a segno Defrel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria non si ferma più e il Frosinone è scomparso: 3-0 dei bluerchiati, a segno Gregoire Defrel. Azione solitaria dell'attaccante francese, che riceve da Andersen sul centro destra, si accentra, supera Krajnc praticamente senza opposizione dell'ex di turno e dal limite insacca alla sinistra di Sportiello. Troppo spazio per Defrel e Sampdoria in controllo della partita, il Frosinone è uscito dalla gara: 0-3, tris doriano a firma Defrel.